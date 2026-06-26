Πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα

Τεράστιες καταστροφές, 50.000 αγνοούμενους, πάνω από 2.800 τραυματίες και 589 νεκρούς, είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από τις σεισμικές δονήσεις της Τετάρτης στη Βενεζουέλα.
Ξένες ομάδες διάσωσης έφτασαν σήμερα στη Βενεζουέλα για να επιχειρήσουν στην περιοχή που χτύπησαν οι διπλοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ.
Η κυβέρνηση εκτιμά ότι εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι και αγνοούμενοι. Ιστότοπος που δημιουργήθηκε για να λαμβάνει αναφορές για άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται έχει καταχωρίσει 50.000 ανθρώπους που αναζητούνται.
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