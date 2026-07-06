Υπάρχουν ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη ασκεί τεράστια πίεση στις πηγές πόσιμου νερού. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ το BBC, εξηγεί γιατί η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιεί νερό και πώς θα χρειαστεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον.
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