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Τελικά πόσο "διψάει" το AI; (Video)

Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη χρειάζεται νερό. Πόσο η χρήση αυτή απειλεί το περιβάλλον.

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|6/7/2026
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Τελικά πόσο "διψάει" το AI; (Video)

Υπάρχουν ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη ασκεί τεράστια πίεση στις πηγές πόσιμου νερού. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ το BBC, εξηγεί γιατί η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιεί νερό και πώς θα χρειαστεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον.

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