Η Allianz SE φαίνεται πως αναδείχθηκε ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για την εξαγορά της ασφαλιστικής μονάδας της HSBC Holdings Plc στη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα.

Η γερμανική ασφαλιστική εταιρεία είναι ο πιθανότερος αγοραστής για την HSBC Life Singapore Pte, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πηγές προηγείται βάσει της προσφοράς που κατέθεσε και περαιτέρω πληροφορίες αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν μία τέτοια εξέλιξη θα καθιστούσε την περιοχή της Σιγκαπούρης μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον τομέα ζωής και υγείας της Allianz στην Ασία.