Insurance Daily
ALLIANZ "Paralympic Movement"
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στην τροχιά εξαγοράς της HSBC στην Σιγκαπούρη η Allianz

Η γερμανική ασφαλιστική εταιρεία είναι ο πιθανότερος αγοραστής για την HSBC Life Singapore Pte

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|18/6/2026
NN Hellas Orange health
Στην τροχιά εξαγοράς της HSBC στην Σιγκαπούρη η Allianz

Η Allianz SE φαίνεται πως αναδείχθηκε ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για την εξαγορά της ασφαλιστικής μονάδας της HSBC Holdings Plc στη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα.

Η γερμανική ασφαλιστική εταιρεία είναι ο πιθανότερος αγοραστής για την HSBC Life Singapore Pte, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πηγές προηγείται βάσει της προσφοράς που κατέθεσε και περαιτέρω πληροφορίες αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν μία τέτοια εξέλιξη θα καθιστούσε την περιοχή της Σιγκαπούρης μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον τομέα ζωής και υγείας της Allianz στην Ασία.

#Hsbc#Life#Διεθνή
Mega Brokers
7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛΕΤΕΑ

Σχόλια

Φόρτωση...
HDI
Top 5 Trending
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
Ασφαλιστικές Ειδήσεις

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

Διαμεσολάβηση
Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)
natcat summit
Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο
Συνεντεύξεις
Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών
Εκδηλώσεις
Interamerican: Από τα 300 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών στο 1 δις
Interlife Mare
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Δωρεάν σεμινάριο ΕΕΑ - ΕΙΑΣ με βεβαίωση παρακολούθησης

Δωρεάν σεμινάριο ΕΕΑ - ΕΙΑΣ με βεβαίωση παρακολούθησης

Χάκερ υποστηρίζουν ότι "πήραν" 1 TB data από τη Novo Nordisk

Χάκερ υποστηρίζουν ότι "πήραν" 1 TB data από τη Novo Nordisk

ΕΑΕΕ:  Που οφείλονται οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

ΕΑΕΕ:  Που οφείλονται οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

Αλλαγή σκυτάλης στην Interamerican Βοηθείας

Αλλαγή σκυτάλης στην Interamerican Βοηθείας

Ημερίδα ΤτΕ: Ασφάλιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Ημερίδα ΤτΕ: Ασφάλιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Interamerican: Από τα 300 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών στο 1 δις

Interamerican: Από τα 300 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών στο 1 δις

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικής

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικής

ERGO: Στη Γαλλική Ριβιέρα το ανεξάρτητο δίκτυο

ERGO: Στη Γαλλική Ριβιέρα το ανεξάρτητο δίκτυο

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)Insurance Daily

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best WorkplacesEthica

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best Workplaces

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστώνInsurance Daily

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best WorkplacesEthica

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best Workplaces

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστώνInsurance Daily

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia HospitalityEthica

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia Hospitality

Οι 50 κορυφαίοι Μεσίτες & Πράκτορες της Ασφαλιστικής Αγοράς (2024)Insurance Daily

Οι 50 κορυφαίοι Μεσίτες & Πράκτορες της Ασφαλιστικής Αγοράς (2024)

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβασηEthica

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβαση