Τα “κενά” που ανέδειξε το πρώτο mystery shopping

Η πρώτη πανευρωπαϊκή άσκηση mystery shopping που έγινε για τα επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα κατέγραψε τα θετικά και τα αρνητικά σημεία στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πώληση των προγραμμάτων. Η έρευνα έδειξε ότι, παρότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές συχνά ακολουθούν βασικές διαδικασίες ενημέρωσης, υπάρχουν σημαντικά κενά στην παροχή υποχρεωτικών πληροφοριών και στην καταλληλότητα των προτεινόμενων επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων .

Όπως επισημαίνει η EIOPA αν και συνήθως οι διαμεσολαβητές συνέλεγαν τις απαραίτητες πληροφορίες από τους πελάτες και εξηγούσαν τα προϊόντα με σαφήνεια, μόνο το 36% των «μυστικών πελατών» έλαβε το Key Information Document (KID), το οποίο αποτελεί βασικό ενημερωτικό έγγραφο. Επίσης, μόνο το 18% όσων δήλωσαν προτιμήσεις για βιώσιμες επενδύσεις έλαβαν τις σχετικές πληροφορίες για τη βιωσιμότητα. Η καταλληλότητα των προτεινόμενων προϊόντων δεν ήταν πάντα εξασφαλισμένη και σε αρκετές περιπτώσεις οι συστάσεις δεν ταίριαζαν πλήρως στις ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών.

Ειδικότερα ευρήματα που επισημαίνονται σε δεύτερο χρόνο - καθώς η έρευνα έγινε από το Γενάρη μέχρι το Νοέμβριο του 2024 και τα πρώτα στοιχεία δημοσιεύτηκαν τον Ιούνιο του 2025 - είναι τα εξής: