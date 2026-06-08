Τα “κενά” που ανέδειξε το πρώτο mystery shopping

Η πρώτη πανευρωπαϊκή άσκηση mystery shopping που έγινε για τα επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα κατέγραψε τα θετικά και τα αρνητικά σημεία στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πώληση των προγραμμάτων. Η έρευνα έδειξε ότι, παρότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές συχνά ακολουθούν βασικές διαδικασίες ενημέρωσης, υπάρχουν σημαντικά κενά στην παροχή υποχρεωτικών πληροφοριών και στην καταλληλότητα των προτεινόμενων επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων .
Όπως επισημαίνει η EIOPA αν και συνήθως οι διαμεσολαβητές συνέλεγαν τις απαραίτητες πληροφορίες από τους πελάτες και εξηγούσαν τα προϊόντα με σαφήνεια, μόνο το 36% των «μυστικών πελατών» έλαβε το Key Information Document (KID), το οποίο αποτελεί βασικό ενημερωτικό έγγραφο. Επίσης, μόνο το 18% όσων δήλωσαν προτιμήσεις για βιώσιμες επενδύσεις έλαβαν τις σχετικές πληροφορίες για τη βιωσιμότητα. Η καταλληλότητα των προτεινόμενων προϊόντων δεν ήταν πάντα εξασφαλισμένη και σε αρκετές περιπτώσεις οι συστάσεις δεν ταίριαζαν πλήρως στις ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών.
Ειδικότερα ευρήματα που επισημαίνονται σε δεύτερο χρόνο - καθώς η έρευνα έγινε από το Γενάρη μέχρι το Νοέμβριο του 2024 και τα πρώτα στοιχεία δημοσιεύτηκαν τον Ιούνιο του 2025 - είναι τα εξής:
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι προμήθειες δεν φαίνεται να αποτελούν τον κύριο λόγο που δεν προτάθηκαν κατάλληλα προϊόντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι προμήθειες των προτεινόμενων προϊόντων ήταν παρόμοιες με εκείνες των διαθέσιμων εναλλακτικών προϊόντων. Η EIOPA επισημαίνει βέβαια ότι τα ευρήματα αυτά είναι ενδεικτικά και δεν αρκούν για την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων σχετικά με τις πρακτικές της αγοράς.
Τα έγγραφα βασικών πληροφοριών (KIDs) και οι γνωστοποιήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα αντιμετωπίζονται κυρίως ως υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης, και όχι ως χρήσιμα εργαλεία που πρέπει να παρέχονται στους πελάτες στα αρχικά στάδια της διαδικασίας πώλησης, για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τα προϊόντα. Η EIOPA συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των εν λόγω εγγράφων, προκειμένου να γίνουν πιο σαφή και κατανοητά.
Η έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ των προτεινόμενων προϊόντων και των απαιτήσεων και αναγκών των καταναλωτών οφείλεται σε ένα ευρύτερο φάσμα παραγόντων, όπως η ανεπαρκής κατάρτιση των διαμεσολαβητών, η ελλιπής κατανόηση των προϊόντων και οι αναποτελεσματικοί έλεγχοι συμμόρφωσης.
H τυπική συμμόρφωση με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και αξιολόγησης καταλληλότητας δεν εξασφαλίζει αυτόματα τα βέλτιστα αποτελέσματα για τους καταναλωτές.
Η άσκηση ανέδειξε επίσης παραδείγματα ορθών πρακτικών που εφαρμόζονται ήδη από ορισμένους φορείς του κλάδου, όπως η διενέργεια ενισχυμένων ελέγχων, η καλύτερη τεκμηρίωση των προτιμήσεων των καταναλωτών και βελτιωμένη διακυβέρνηση των προϊόντων.
Σχόλια
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά
Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.