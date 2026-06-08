Allianz και Enaleia ανέσυραν 16 τόνους θαλάσσιων απορριμάτων

Η Allianz και η Enaleia συνεχίζουν τη στρατηγική συνεργασία τους για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας. Μια μεγάλης κλίμακας υποθαλάσσια επιχείρηση καθαρισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο αλιευτικό λιμάνι της Πάτρας, η οποία συντονίστηκε από την Enaleia, με την υποστήριξη της Allianz.

Στο πλαίσιο της πολυήμερης παρέμβασης ανασύρθηκαν σημαντικές ποσότητες θαλάσσιων και αλιευτικών απορριμμάτων που είχαν συσσωρευτεί στον βυθό επί σειρά ετών. Συγκεκριμένα, ανασύρθηκαν περισσότερα από 16.000 κιλά θαλάσσιων απορριμμάτων από τον βυθό, τα οποία, εάν παρέμεναν στη θάλασσα, θα συνέχιζαν να επιβαρύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον, να απειλούν τη βιοποικιλότητα και να επηρεάζουν αρνητικά τις τοπικές κοινότητες.

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της ιχθυόσκαλας και της ζώνης δραστηριοποίησης των αλιευτικών σκαφών του λιμανιού. Με τη συνδρομή επαγγελματιών δυτών, εξειδικευμένων συνεργατών διαχείρισης αποβλήτων και ειδικού εξοπλισμού ανύψωσης, ανασύρθηκαν από τον βυθό εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία, σχοινιά, πλαστικά και μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία οδηγήθηκαν προς ορθή περιβαλλοντική διαχείριση.

Η δράση στην Πάτρα βασίζεται στη μακροχρόνια συνεργασία της Enaleia με την τοπική αλιευτική κοινότητα, στο πλαίσιο του προγράμματος “Mediterranean Cleanup”, το οποίο υλοποιείται στην περιοχή για περισσότερα από 5 χρόνια. Μέσα από τη συνεργασία με αλιείς και τοπικούς φορείς, ενισχύονται οι προσπάθειες πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης και προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Αυτή η παρέμβαση αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου προστασίας των θαλασσών και συγκεκριμένα της παγκόσμιας πρωτοβουλίας “Together for the Ocean”, για την οποία η Allianz και η Enaleia συνεργάζονται από το 2023. Από την έναρξη της συνεργασίας τους, έχουν ανασυρθεί περισσότερα από 270.000 κιλά θαλάσσιων απορριμμάτων σε τρεις χώρες, ενώ περισσότεροι από 1.000 αλιείς έχουν συμμετάσχει ενεργά σε δράσεις που προωθούν υγιέστερες θάλασσες και μια πιο κυκλική και βιώσιμη γαλάζια οικονομία.