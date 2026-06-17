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Δείτε το video από τα Interamerican Sales Awards 2026

Η φετινή απονομή ανέδειξε τη δύναμη που προκύπτει όταν η εμπειρία, η συνέπεια και η καθημερινή προσπάθεια συναντούν έναν κοινό στόχο.

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|17/6/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Δείτε το video από τα Interamerican Sales Awards 2026

Η απονομή των Sales Awards 2025 πραγματοποιήθηκε στο ONASSIS STEGI, φέρνοντας στο επίκεντρο τους ανθρώπους που με τη δουλειά, τη συνέπεια και την αφοσίωσή τους συμβάλλουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Με κεντρικό μήνυμα “Create the Legacy”, η φετινή διοργάνωση ανέδειξε κάτι περισσότερο από τις παραγωγικές επιδόσεις και τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Ανέδειξε τη διαδρομή, την καθημερινή προσπάθεια, την εξέλιξη και τους ανθρώπους που ξεπερνούν διαρκώς τα όριά τους, δημιουργώντας το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία της Interamerican.

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