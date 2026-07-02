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EAE και ΕΕΑΕ ενισχύουν τη θεσμική τους συνεργασία

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες της ΕΑΕΕ, καθώς και στις δράσεις που υλοποιούνται μέσω του ΕΙΑΣ

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|2/7/2026
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EAE και ΕΕΑΕ ενισχύουν τη θεσμική τους συνεργασία

Η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της θεσμικής συνεργασίας και του διαλόγου στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, πραγματοποίησε την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2026 συνάντηση με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ένωσής μας είχε τη χαρά να συνομιλήσει με τη Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, κυρία Ελίνα Παπασπυροπούλου, καθώς και με τη Διευθύντρια Νομικού Τμήματος και Διεθνών Σχέσεων, κυρία Κέλλυ Χατζηδημητρίου.

Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα θετικό και παραγωγικό κλίμα, καλύπτοντας μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία, την εξέλιξη και τις προοπτικές της ασφαλιστικής αγοράς. Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε η ανάγκη για διαρκή και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των θεσμικών φορέων, ως βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του κλάδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες της ΕΑΕΕ, καθώς και στις δράσεις που υλοποιούνται μέσω του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών(ΕΙΑΣ), συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών του χώρου.

Η Ένωσή μας εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες για τη φιλοξενία και την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Τα βασικά σημεία της συνάντησης θα παρουσιαστούν στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, με στόχο την περαιτέρω επεξεργασία και διαμόρφωση προτάσεων.

Στρατηγική προτεραιότητα του Διοικητικού μας Συμβουλίου αποτελεί:

  • Η ανάδειξη του ουσιαστικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στην κοινωνία

  • Η ενίσχυση της αξίας του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

  • Ο εκσυγχρονισμός του κλάδου μέσα από σύγχρονες πρακτικές και συνεργασίες

  • Η ενεργή συμβολή στη μείωση του ασφαλιστικού κενού που παραμένει σημαντικό στη χώρα μας

Η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος παραμένει προσηλωμένη όχι απλώς στην καταγραφή των προβλημάτων της αγοράς, αλλά κυρίως στην από κοινού διαμόρφωση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων λύσεων για την επόμενη ημέρα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

#Εαεε#Δράσεις#Ειας#Ελίνα Παπασπυροπούλου
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