Τα data «κλειδί» στη θωράκιση έναντι φυσικών καταστροφών

Αν και η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό όγκο δεδομένων, η αποτελεσματική αξιοποίησή τους εμποδίζεται από δομικές παθογένειες. Το ζήτημα αυτό ανέδειξε ο Δημοσθένης Τσακνιάς, Flood Research Leader για το Ηνωμένο Βασίλειο και την περιοχή EMEA της AON, μέσα από μία διεισδυτική ανάλυση στο NatCat Summit για τον κρίσιμο ρόλο της πληροφορίας και των δεδομένων στη διαχείριση των φυσικών κινδύνων στην Ελλάδα

Ο κ. Τσακνιάς επεσήμανε ότι το κύριο εμπόδιο δεν είναι η απουσία δεδομένων, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτά είναι αποθηκευμένα και διαμοιρασμένα. Συνήθως τα στοιχεία είναι κατακερματισμένα και ανομοιογενή και κάθε φορέας διατηρεί τα δικά του δεδομένα σε διαφορετικές μορφές, γεγονός που καθιστά την επεξεργασία τους εξαιρετικά δυσχερή. Επιπρόσθετα συχνά τα δεδομένα είναι απροσπέλαστα, καθώς υφισταται άρνηση συνεργασίας μεταξύ των φορέων. Δημόσιοι οργανισμοί αρνούνται να μοιραστούν πληροφορίες όχι μόνο με ιδιώτες, αλλά ακόμα και με άλλους δημόσιους φορείς. Ταυτόχρονα η καταγραφή των δεδομένων συχνά σταματά μόλις λήξουν τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν συνεχείς και αξιόπιστες χρονοσειρές.

Αν και υπάρχουν ικανοποιητικά γεωγραφικά και υδρολογικά δεδομένα, ο κ. Τσακνιάς τόνισε ότι η χωρική ανάλυση χρήζει βελτίωσης. Ενώ σήμερα η αποτίμηση του κινδύνου γίνεται συνήθως σε επίπεδο χώρας ή νομού, ο στόχος της ασφαλιστικής αγοράς και της πολιτείας θα έπρεπε να είναι η ανάλυση σε επίπεδο συντεταγμένων, ώστε η ποσοτικοποίηση του κινδύνου να είναι απόλυτα ακριβής. Μια από τις κεντρικές θέσεις του κ. Τσακνιά είναι ότι η ασφάλιση πρέπει να πάψει να αντιμετωπίζεται απλώς ως ένας μηχανισμός τιμολόγησης. Αντιθέτως, αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνου που υποστηρίζει τη λήψη τεκμηριωμένων και δίκαιων αποφάσεων, αξιοποιεί αξιόπιστα μοντέλα καταστροφών για την πρόβλεψη των επιπτώσεων και ενισχύει την ετοιμότητα και τον στοχευμένο σχεδιασμό προστασίας.

Καταλήγοντας, ο κ. Τσακνιάς πρότεινε συγκεκριμένες λύσεις για την αναβάθμιση της εθνικής ανθεκτικότητας: