Interasco: Στόχος τα 100 εκατ. ευρώ παραγωγής έως το 2031

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, μέσα σ' ένα ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, παρουσία 100 και πλέον συνεργατών Β. Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτική Συνάντηση της Interasco Α.Ε.Γ.Α, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου Electra Palace στη Θεσσαλονίκη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο κ. Κάρολος Σαΐας -Διευθύνων Σύμβουλος της Interasco Α.Ε.Γ.Α., ο κ. Κωνσταντίνος Αρβανίτης - Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing, ο κ. Αλέξανδρος Στόϊκος – Διευθυντής Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, η κα Αννη Βασιλιάγκου – Διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Προσωπικών Ατυχημάτων, η κα Κωνσταντίνα Σταματοπούλου – Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, η κα Αικατερίνη Μπαλλίνη – Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Γενικών Ασφαλίσεων εκτός Αυτοκινήτου, καθώς και η κα Νατάσσα Αισώπου - Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ασφαλειών Αυτοκινήτου & Κατοικιών.

Ο κ. Αλέξανδρος Στόϊκος-Διευθυντής Υποκαταστήματος Β. Ελλάδος, αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία και τη διαχρονική εμπιστοσύνη τους, τόνισε ότι, παρά την ανάπτυξη εναλλακτικών καναλιών διανομής, όπως το bancassurance και τα direct μοντέλα, η Interasco παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επένδυση και ενδυνάμωση του δικτύου των ανεξάρτητων συνεργατών της, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής της στρατηγικής.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. Κάρολος Σαΐας, Διευθύνων Σύμβουλος της Interasco Α.Ε.Γ.Α. ο οποίος αφού ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες για την τεράστια ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα της Interasco δήλωσε:

«Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά ισχυρής πορείας για την Εταιρεία μας, καθώς κλείσαμε με αύξηση σχεδόν 8% στην παραγωγή, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη συνοχή του δικτύου μας. Η ανάπτυξη αυτή δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα στρατηγικής, συνέπειας και συνεργασίας.

Με βάση αυτή τη δυναμική, θέτουμε έναν ξεκάθαρο και φιλόδοξο στόχο.Να φτάσουμε τα 100 εκατομμύρια ευρώ παραγωγής έως το 2031, μέσα από οργανική ανάπτυξη και συνεχή ενίσχυση του δικτύου μας.

Το αναπτυξιακό μας πλάνο μας στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: ανάπτυξη με ποιότητα και όχι μόνο όγκο, επένδυση στην τεχνολογία,διαρκής ενίσχυση της σχέσης με τον συνεργάτη.

Η Harel Insurance Investments and Financial Services παραμένει στρατηγικός μας εταίρος, προσφέροντάς μας σταθερότητα, τεχνογνωσία και διεθνή προοπτική.

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