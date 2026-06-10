Κ. Κατσαφάδος: Εξετάζονται επιπλέον κίνητρα για την ασφάλιση

Στο πλάνο της πολιτείας είναι η παροχή και άλλων κινήτρων που θα ενισχύσουν την ασφάλιση της περιουσίας και των επιχειρήσεων δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κ. Κατσαφάδος από το βήμα του NatCat Summit 2026. Στη συζήτηση που έχει «ανοίξει» εξετάζεται το να τεθεί η ασφάλιση σαν προϋπόθεση σε προγράμματα όπως το «εξοικονομώ» ή σε αναπτυξιακά προγράμματα. Ωστόσο, σημείωσε ότι ζήτημα το οποίο πρέπει να επαναδιαχειριστούν οι ασφαλιστικές είναι η ασφαλισιμότητα για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν σε ασφαλιστική «ομπρέλα».

Σύμφωνα με τον κ. Κατσαφάδο η πολιτεία ενεργεί πολυδιάστατα για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Σε πρόσφατο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι αν δεν έχουν καταθέσει σχέδια πρόληψης οι δήμοι διακυβεύονται οι επιδοτήσεις τους, ενώ πριν 15 μέρες ενισχύθηκαν με 97 εκατ. ευρώ δήμοι που είχαν κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και με 100 εκατ. ευρώ περιφέρειες για την αποκατάσταση των υποδομών τους.

Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε η Επιτροπή πλημμυρικού κινδύνου με την αξιοποίηση 7 νέων ραντάρ. Μέσα από το ΑΙΓΙΣ γίνεται για πρώτη φορά μελέτη για όλες τις περιοχές της Ελλάδας και θα έχουμε χαρτογράφηση του πλημμυρικού κινδύνου σε όλη την επικράτεια.

Ο υφυπουργός εξήγησε ότι δεν υπάρχει χώρα που να είναι επαρκώς θωρακισμένη απέναντι στην κλιματική κρίση καθώς η διαχείριση της κλιματικής κρίσης είναι μία διαδικασία δυναμική και συνεχής. «Το ζήτημα είναι να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί και λιγότερο γραφειοκρατικοί. Τα φαινόμενα είναι πιο συχνά, αλλά δεν αντιμετωπίζονται πια αποσπασματικά καθώς έχουμε αντιληφθεί ότι πρέπει να διαχειριστούμε τρία επίπεδα: την πρόληψη, επί του πεδίου και την αποκατάσταση. Στο παρελθόν δεν υπήρχε ολιστικός σχεδιασμός».