Κυπελλούχος η Ατλαντική Ένωση

Φέτος, η ποδοσφαιρική ομάδα της Ατλαντικής Ένωσης κατέκτησε το Κύπελλο στο πρωτάθλημα ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ απέσπασε και τα βραβεία του πρώτου σκόρερ και του καλύτερου προπονητή.



Πολλές διακρίσεις και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους.



Άλλη μια απόδειξη ότι όταν μια ομάδα είναι πραγματικά ενωμένη, μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα