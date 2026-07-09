Ακόμα ένα Παγκόσμιο ρεκόρ προστέθηκε στη μεγάλη λίστα του κολυμβητή υπέρ αποστάσεων Σπύρου Χρυσικόπουλου, ο οποίος αυτή τη φορά κατάφερε να καλύψει τη μεγαλύτερη τριαθλητική απόσταση παγκοσμίως! Διέσχισε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο σε 103 ώρες και 17 λεπτά καλύπτοντας συνολικά 750χλμ. και είναι το μεγαλύτερο τρίαθλο που έχει γίνει ποτέ.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελούσε ένα προσωπικό όραμα του Σπύρου, το οποίο είχε διαμορφωθεί και ωριμάσει εδώ και εννέα χρόνια. Από τη σύλληψη της ιδέας, το σχεδιασμό, τη στρατηγική έως και την τελική υλοποίηση όλα εκπονήθηκαν αποκλειστικά από τον ίδιο τον Σπύρο.

Η προσπάθεια ξεκίνησε με το κολυμβητικό σκέλος την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7:15 π.μ. από παραλία στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση την Ολυμπιακή Ακτή της Κατερίνης, μια απόσταση 50χλμ. Φτάνοντας στην Κατερίνη, έβαλε τον ποδηλατικό του εξοπλισμό και κατευθύνθηκε προς το Ναύπλιο καλύπτοντας 500 δύσκολα και γεμάτα ανηφόρες χιλιόμετρα. Αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία και το ποδηλατικό σκέλος, συνέχισε το ατελείωτο ταξίδι με το πόδια τρέχοντας για 200χλμ. μέχρι να ακουμπήσει τον εμβληματικό φάρο στο Ακρωτήριο Ταίναρο.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο Σπύρος κλήθηκε να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το κολύμπι πραγματοποιήθηκε υπό έντονη βροχόπτωση, όμως το μεσημέρι τον περίμενε μια έκπληξη τόσο μεγάλη που μηδένισε κάθε δυσκολία και κάθε ταλαιπωρία. Ένα μεγάλο κοπάδι από δελφίνια τον συνόδευσε για πολλή ώρα παίζοντας μαζί του όσο κολυμπούσε.

Στο ποδήλατο και το τρέξιμο επικράτησαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παρά τη συνεχή παρακολούθηση από την ομάδα υποστήριξης και την τήρηση του πλάνου ενυδάτωσης και τροφοδοσίας, ο Σπύρος μετά την ανάβαση του Μπράλου υπέστη ηλίαση, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά την προσπάθειά του. Τις νυχτερινές ώρες οι συνθήκες ήταν εξίσου απαιτητικές, καθώς η θερμοκρασία έπεφτε αισθητά, ενώ οι δυνατοί άνεμοι και η παγωνιά επιβάρυναν περαιτέρω τον οργανισμό του Σπύρου, ο οποίος συνέχισε αδιάκοπα την πορεία του προς τον τελικό στόχο.

Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος ήταν η συμβολή της ομάδας υποστήριξης, η οποία βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του αθλητή. Στο κολύμπι, η ομάδα τον συνόδευε με ιστιοπλοικό, έχοντας την ευθύνη της τροφοδοσίας, της παρακολούθησης της πορείας και της ασφάλειάς του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Κατά τη διάρκεια του ποδηλάτου και του τρεξίματος, η υποστήριξη συνεχίστηκε με τη συνοδεία μεγάλου βαν, το οποίο μετέφερε τρόφιμα, υγρά, ρουχισμό και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών της πολυήμερης προσπάθειας. Παράλληλα, όχημα ασφαλείας ακολουθούσε τον αθλητή σε όλη τη διαδρομή, συμβάλλοντας στην ασφαλή διεξαγωγή του εγχειρήματος.

Ιδιαίτερα απαιτητικά αποδείχθηκαν και τα τελευταία χιλιόμετρα της διαδρομής. Παρόλο που ο Σπύρος είχε πλέον φτάσει πολύ κοντά στον τελικό προορισμό του, η πρόσβαση στον φάρο στο Ακρωτήριο Ταίναρο απαιτούσε τη διάσχιση ενός δύσβατου μονοπατιού, γεμάτο πέτρες και βράχια. Μετά από περισσότερες από τέσσερις ημέρες συνεχούς αγώνα, το τελευταίο αυτό τμήμα της διαδρομής αποτέλεσε μία από τις πιο επίπονες και βασανιστικές στιγμές της συνολικής προσπάθειας, πριν ο αθλητής φτάσει τελικά στον φάρο και ολοκληρώσει το εγχείρημα.