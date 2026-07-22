Τις αθλήτριες Πρεβολαράκη και Γκίκα στηρίζει η Μινέττα

Δύο αθλήτριες με διακρίσεις, τη Μαρία Πρεβολαράκη και τη Μαρία Λουίζα Γκίκα, της οποίες στηρίζει υποδέχτηκε η Μινέττα στα γραφεία της.
Οι αθλήτριες βραβεύτηκαν με;
- ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης 2026, στην κατηγορία των 53 κιλών η Μαρία Πρεβολαράκη
- χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης U20, στην κατηγορία των 50 κιλών η Μαρία Λουίζα Γκίκα
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