Τις αθλήτριες Πρεβολαράκη και Γκίκα στηρίζει η Μινέττα

Δύο αθλήτριες με διακρίσεις, τη Μαρία Πρεβολαράκη και τη Μαρία Λουίζα Γκίκα, της οποίες στηρίζει υποδέχτηκε η Μινέττα στα γραφεία της.

Οι αθλήτριες βραβεύτηκαν με;

- ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης 2026, στην κατηγορία των 53 κιλών η Μαρία Πρεβολαράκη

- χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης U20, στην κατηγορία των 50 κιλών η Μαρία Λουίζα Γκίκα