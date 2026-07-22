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Τις αθλήτριες Πρεβολαράκη και Γκίκα στηρίζει η Μινέττα

Διακρίθηκαν στο άθλημα της πάλης

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|22/7/2026
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Τις αθλήτριες Πρεβολαράκη και Γκίκα στηρίζει η Μινέττα

Δύο αθλήτριες με διακρίσεις, τη Μαρία Πρεβολαράκη και τη Μαρία Λουίζα Γκίκα, της οποίες στηρίζει υποδέχτηκε η Μινέττα στα γραφεία της.

Οι αθλήτριες βραβεύτηκαν με;

- ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης 2026, στην κατηγορία των 53 κιλών η Μαρία Πρεβολαράκη

- χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης U20, στην κατηγορία των 50 κιλών η Μαρία Λουίζα Γκίκα

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