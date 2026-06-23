Θετική δυναμική κατέγραψε η ελληνική ασφαλιστική αγορά κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε 2,1 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Κύριος μοχλός ανάπτυξης ήταν ο κλάδος Ζωής, ο οποίος σημείωσε άνοδο 16,1%, φθάνοντας τα 1,016 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση των ασφαλίσεων ζωής που συνδέονται με επενδύσεις (unit-linked), οι οποίες κατέγραψαν αύξηση 28,7% και αντιπροσωπεύουν σχεδόν το μισό της συνολικής παραγωγής του κλάδου.
Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,7%, με σημαντική συμβολή από τους κλάδους αστικής ευθύνης οχημάτων, ασθενειών και πυρός. Παρά τη μικρή υποχώρηση της συνολικής παραγωγής τον Απρίλιο, η εικόνα του τετραμήνου επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης και τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
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