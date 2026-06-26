Το 1ο Βραβείο παραγωγής στη Sofos από την εταιρεία Apeiron

Σε μία όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στην Αίγλη Ζαππείου, η ασφαλιστική εταιρεία Apeiron Insurance Project γιόρτασε τη συμπλήρωση οκτώ ετών επιτυχημένης πορείας, με την παρουσία πλήθους συνεργατών, στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου. Εκτός της ιδιαίτερης σημασίας των κεντρικών ομιλιών των συνιδρυτών της εταιρείας κ.κ. Γ. Μαυρέλη και Κ. Βακίδη, το ενδιαφέρον της βραδιάς εστιάστηκε στις βραβεύσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, που διακρίθηκαν για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας, κατά το έτος 2025.

Έτσι λοιπόν, το 1ο βραβείο παραγωγής, απονεμήθηκε στη Sofos Insurance Agency, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, απέσπασε την πλέον σημαντική διάκριση, στην ανάπτυξη εργασιών της Apeiron Insurance Project. Η διάκριση αυτή και η συνεπής επίτευξή της από τη Sofos Insurance Agency, επισφραγίζει και εδραιώνει τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών.

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση το βραβείο παρέλαβαν οι κ.κ. Χρήστος Σοφός (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Sofos), Γιώργος Σοφός (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθυντής Οργάνωσης) και Θράσος Σοφός (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων), από τους συνιδρυτές της Apeiron Insurance Project κ.κ. Γιώργο Μαυρέλη και Κωνσταντίνο Βακίδη.

Η συνεργασία της Sofos Insurance Agency με την Apeiron/Triglav χρονολογείται από το 2018 και παραμένει σταθερή, στηριζόμενη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνέπεια, αποσκοπώντας στην από κοινού ανάπτυξη καθώς και στην ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες. Στη σημασία της συνεργασίας αυτής και στα επιτυχημένα αποτελέσματά της αναφέρθηκε σε σύντομο χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Sofos Insurance Agency κος Χρ. Σοφός.