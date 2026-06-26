Το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια

Στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού ενόψει της πιο κρίσιμης περιόδου της αντιπυρικής περιόδου, στις αιτίες πρόκλησης των πυρκαγιών, στην ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με προσωπικό και μέσα, αλλά και στις δράσεις πρόληψης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action24.

Αναφερόμενος στην υπόθεση της Κερατέας, ο Υπουργός επιβεβαίωσε ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξιχνίασε την υπόθεση και προχώρησε στη σύλληψη της δράστιδας, σημειώνοντας ότι «έχει δεθεί η υπόθεση» και υπογραμμίζοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών έχουν πλέον ξεπεράσει τις 111.

Ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι η μεγάλη πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το 85% είναι αμέλεια», ενώ σημείωσε ότι από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχουν ήδη εκδηλωθεί περισσότερες από 1.100 πυρκαγιές.

Αναφερόμενος στις καιρικές συνθήκες του φετινού καλοκαιριού, ο Υπουργός εξήγησε ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο είναι οι παρατεταμένοι καύσωνες, η αυξημένη καύσιμη ύλη που δημιουργήθηκε μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα και της άνοιξης και τα μελτέμια. Όπως είπε, «από εκεί ξεκινάμε συνήθως» αναφερόμενος στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, περίοδο κατά την οποία παραδοσιακά εκδηλώνονται οι δυσκολότερες συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε επίσης στον νέο Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο οποίος αποτυπώνει τις περιοχές με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα, από τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία μέχρι την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, επισημαίνοντας ότι στις περιοχές αυτές δίνεται ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενίσχυση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, σημειώνοντας ότι φέτος επιχειρούν συνολικά περίπου 80 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 51 είναι μισθωμένα και περίπου 30 εθνικά. Όπως τόνισε, πρόκειται για «τον μεγαλύτερο αεροπορικό στόλο που έχουμε», ο οποίος ενισχύει σημαντικά την επιτήρηση και την άμεση πρώτη προσβολή των πυρκαγιών. Παράλληλα, ανέφερε ότι το πρώτο νέο αεροσκάφος Canadair που έχει παραγγείλει η χώρα αναμένεται να παραδοθεί το 2028, ενώ οι παραδόσεις θα ολοκληρωθούν έως το 2031.

Ερωτηθείς για τις επιχειρησιακές προκλήσεις της αντιπυρικής περιόδου, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός βασίζεται πάντα στο δυσμενέστερο σενάριο. «Πρέπει να δουλεύουμε για το χειρότερο σενάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού εξαρτάται από την ετοιμότητα, την έγκαιρη κινητοποίηση και τη σωστή κατανομή των δυνάμεων.