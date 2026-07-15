Οι εικόνες από τη Θεσσαλία μετά την κακοκαιρία Daniel και από το δάσος της Δαδιάς μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023 παραμένουν χαραγμένες στη συλλογική μνήμη. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα της Κλιματικής Κρίσης (15 Ιουλίου), το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ακραίο καιρικό φαινόμενο βρίσκονται ανθρώπινες ζωές, τοπικές κοινωνίες και φυσικά οικοσυστήματα που δοκιμάζονται.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Οι πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία και οι εκτεταμένες πυρκαγιές στον Έβρο, που έπληξαν μεταξύ άλλων το μοναδικής οικολογικής αξίας Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς–Λευκίμης–Σουφλίου, άφησαν πίσω τους ανθρώπινες απώλειες, κατεστραμμένες περιουσίες, πληγές στις τοπικές κοινωνίες και σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Η επιστημονική κοινότητα είναι σαφής ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση πολλών ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι παρατεταμένοι καύσωνες, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, παράλληλα με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία των πολιτών, των υποδομών και των φυσικών οικοσυστημάτων.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα καλεί πολίτες, τοπικές κοινωνίες, φορείς και επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα όχι μόνο ως μια στιγμή μνήμης, αλλά και ως αφορμή για διάλογο και δράση. Η πρόληψη, η ετοιμότητα και η προσαρμογή απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτελούν κοινή ευθύνη και επένδυση σε ένα ασφαλέστερο και πιο ανθεκτικό μέλλον.