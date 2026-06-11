ΤτΕ: Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της DALLBOGG

Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (Financial Supervision Commission – FSC) αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH».

Η απόφαση αυτή στις 9 Ιουνίου σηματοδοτεί μία σημαντική εξέλιξη στην κανονιστική εποπτεία της εταιρείας και αποσκοπεί στην προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων.

Η απόφαση έπεται προηγούμενων εποπτικών μέτρων, ήτοι: α) απόφασης της FSC της 10ης.06.2025, περί απαγόρευσης εργασιών για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, σε όλα τα κράτη-μέλη, που δραστηριοποιείται η Dallbogg με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα (με ημερομηνία έναρξης ισχύος της απαγόρευσης την 01.07.2025), β) απόφασης της 01ης.10.2025 με άμεση ισχύ για επ’ αόριστον απαγόρευση και γ) απόφασης της 02ας.04.2026 (με άμεση ισχύ) περί απαγόρευσης της έκδοσης/ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, στη Βουλγαρία, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών και η δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ασφαλισμένων. H FSC συνεργάστηκε στενά με τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ/EOX, στα οποία η Dallbogg διανέμει τα προϊόντα της, για την προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων.

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