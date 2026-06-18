Insurance Daily
ALLIANZ "Paralympic Movement"
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Μητρώο" ασφαλισμένων επιχειρήσεων προτείνει η ΕΑΕΕ στην κυβέρνηση

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να υποβοηθηθεί η Πολιτεία στην άσκηση ελέγχων

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|18/6/2026
Sofos Insurance
"Μητρώο" ασφαλισμένων επιχειρήσεων προτείνει η ΕΑΕΕ στην κυβέρνηση

Τη δημιουργία ειδικού αρχείου ασφαλισμένων επιχειρήσεων, το οποίο θα τηρεί η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και θα περιλαμβάνει αποκλειστικά τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος για σκοπούς ελέγχου της συμμόρφωσης με το υποχρεωτικό πλαίσιο ασφάλισης, πρότεινε η Ένωση στην κυβέρνηση.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να υποβοηθηθεί η Πολιτεία στην άσκηση ελέγχων σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσης ασφάλισης των επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών.

Επί της ουσίας, η ΕΑΕΕ εισηγείται την ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού συστήματος, το οποίο θα επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Με τον τρόπο αυτό, οι κρατικές αρχές θα μπορούν να διαπιστώνουν ποιες επιχειρήσεις διαθέτουν την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη και ποιες όχι, προκειμένου να εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

#Εαεε#Ασφαλιστική
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
Atladiki

Σχόλια

Φόρτωση...
Neos Poseidon
Top 5 Trending
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
Ασφαλιστικές Ειδήσεις

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

Διαμεσολάβηση
Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)
natcat summit
Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο
Συνεντεύξεις
Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών
Εκδηλώσεις
Interamerican: Από τα 300 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών στο 1 δις
Syndea
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

ΕΑΕΕ:  Που οφείλονται οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

ΕΑΕΕ:  Που οφείλονται οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

Την ετήσια έκθεσή της δημοσίευσε η ΕΑΕΕ

Την ετήσια έκθεσή της δημοσίευσε η ΕΑΕΕ

Οι κίνδυνοι γίνονται πιο σύνθετοι και πιο έντονοι

Οι κίνδυνοι γίνονται πιο σύνθετοι και πιο έντονοι

Ο Α. Σαρρηγεωργίου στο 16th International Insurance Conference

Ο Α. Σαρρηγεωργίου στο 16th International Insurance Conference

Τι προτείνεται σαν λύση για τις μη ασφαλίσιμες επιχειρήσεις

Τι προτείνεται σαν λύση για τις μη ασφαλίσιμες επιχειρήσεις

Οι 50 κορυφαίοι Μεσίτες & Πράκτορες της Ασφαλιστικής Αγοράς (2024)

Οι 50 κορυφαίοι Μεσίτες & Πράκτορες της Ασφαλιστικής Αγοράς (2024)

Κακοκαιρία Ιανουαρίου: 20,1 εκατ. ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Κακοκαιρία Ιανουαρίου: 20,1 εκατ. ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Ο Σταύρος Κωνσταντάς keynote speaker στο NatCat Summit 2026

Ο Σταύρος Κωνσταντάς keynote speaker στο NatCat Summit 2026

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)Insurance Daily

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best WorkplacesEthica

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best Workplaces

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστώνInsurance Daily

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best WorkplacesEthica

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best Workplaces

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστώνInsurance Daily

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia HospitalityEthica

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia Hospitality

Οι 50 κορυφαίοι Μεσίτες & Πράκτορες της Ασφαλιστικής Αγοράς (2024)Insurance Daily

Οι 50 κορυφαίοι Μεσίτες & Πράκτορες της Ασφαλιστικής Αγοράς (2024)

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβασηEthica

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβαση