Τη δημιουργία ειδικού αρχείου ασφαλισμένων επιχειρήσεων, το οποίο θα τηρεί η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και θα περιλαμβάνει αποκλειστικά τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος για σκοπούς ελέγχου της συμμόρφωσης με το υποχρεωτικό πλαίσιο ασφάλισης, πρότεινε η Ένωση στην κυβέρνηση.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να υποβοηθηθεί η Πολιτεία στην άσκηση ελέγχων σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσης ασφάλισης των επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών.

Επί της ουσίας, η ΕΑΕΕ εισηγείται την ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού συστήματος, το οποίο θα επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Με τον τρόπο αυτό, οι κρατικές αρχές θα μπορούν να διαπιστώνουν ποιες επιχειρήσεις διαθέτουν την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη και ποιες όχι, προκειμένου να εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.