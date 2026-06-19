O Η. Γεωργόπουλος στη θέση του Head P&C στην Δύναμις

Η ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πορείας και της διαρκούς επένδυσής της στην τεχνογνωσία και στο ανθρώπινο δυναμικό της, ανακοινώνει την ένταξη του κ. Ηλία Γεωργόπουλου στο δυναμικό της από την 1η Ιουλίου 2026, αναλαμβάνοντας τη θέση του Head P&C.

Ο κ. Η. Γεωργόπουλος αποτελεί μια στρατηγική επιλογή για την περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων της Εταιρίας. Με πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση της ασφαλιστικής Αγοράς, αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη σύγχρονων και ανταγωνιστικών λύσεων, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στο Δίκτυο Συνεργατών και στους Ασφαλισμένους της ΔΥΝΑΜΙΣ.

Με αφορμή τη νέα συνεργασία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., κ. Νικόλαος Χαλκιόπουλος, δήλωσε:

«Η ένταξη του Ηλία στην οικογένεια της ΔΥΝΑΜΙΣ αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για βιώσιμη ανάπτυξη και διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Η εμπειρία, η τεχνική κατάρτιση και η επαγγελματική του πορεία αποτελούν πολύτιμα εφόδια για την περαιτέρω ενδυνάμωση του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων και τη στήριξη των Συνεργατών μας.»

Ο κ. Ηλίας Γεωργόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και διαθέτει μακρά και επιτυχημένη πορεία στον ασφαλιστικό κλάδο, έχοντας αναλάβει θέσεις αυξημένης ευθύνης σε πολυεθνικό ασφαλιστικό όμιλο, με εξειδίκευση στη διαχείριση μεγάλων κινδύνων και τεχνικών ασφαλίσεων.